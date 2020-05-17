شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح حقيقة إلغاء الدوري العام هذا الموسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لم يتوقعها العالم، وجاءت بشكل مباغت.
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «جمهور التالتة» على قناة أون تايم سبورت: «متاح لنا دراسة الموقف حتى 15 يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف النشاط الرياضي في مصر».
وشدد وزير الرياضة على عدم اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم، وتابع: «في حالة عدم استكمال النشاط لابد من وجود مشروع وسيناريو بديل، وقلت لللجنة الخماسية لابد أن يكون هناك سيناريو لكل قرار.. شكل نهاية الدوري إزاي؟.. مين هيصعد ومين هينزل؟.. فيه حاجات فنية كتير، ولازم يكون فيه دراسة مع الأندية».
وأضاف: «الجلسة التي أعقدها اليوم مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ليست مرتبطا بصدور قرار، ولكن مزيد من الدراسة حول الأزمة».
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