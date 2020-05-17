شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: اجتماعى غدا مع وزيرة الصحة ليس مرتبطا بإصدار قرار يخص الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه حتى ألآن لم يصدر قرار بشأن إلغاء النشاط الرياضي بشكل عام ودوري المصري بشكل خاص.

أضاف صبحي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" ما زال أمامنا وقت حتى 15 يونيو لاتخاذ قرار نهائي بشأن النشاط الكروى واجتماعى غدا مع وزيرة الصحة ليس مرتبطا بإصدار قرار يخص الدورى".

تابع :"ليس هناك قرار بإلغاء الدوري حتى الآن وعقدت جلسات مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمعرفة السيناريوهات في حالة عودة النشاط".

تابع:" طلبت من اتحاد الكرة أن يكون هناك مشروع بديل في حال صدور قرار بإلغاء الدوري".

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أوضح، أن غلق الاندية وقرار التعليق صدر من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يزال أمامنا وقت حتى 15 يونيو لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل النشاط.

وأشار إلى أن قرارات اتحاد الكرة مبنيه على ما يصدر من مجلس الوزراء، لافتا أن هذا ظرف غير متوقع والعالم وقف عاجزا امامه".

واتم صبحي تصريحاته:" اللجنة الطبية في الوزارة تتابع ما يحدث في الخارج حتى تصل لحل افضل متعلق بعودة النشاط".