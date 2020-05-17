شكرا لقرائتكم حطب: سنطعن على قرار إيقاف الأثقال المصري بالمحكمة الفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن رئيس الاتحاد الدولي لرفع ظلم مصر في مسألة إيقاف اتحاد الأثقال المصري لمدة عامين ، مؤكدا أن لاعبي مصر ليس لديهم مشكلة كما أنه شكل لجنة غير محايدة لتقييم الوضع، بدليل أنه أقالوه وحولوه للتحقيق وحلوا اللجنة التي تم تشكيلها.

قال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أنه سيتم الطعن على القرارات في المحكمة الفيدرالية بسويسرا، لأنه قرار باطل وما بني على باطل فهو باطل.

تمنى أن تحقق البعثة المصرية نتائج طيبة في الدورة الأولمبية القادمة، خاصة بعد الإنجاز الذي حققته الألعاب المصرية بتأهل 13 لاعب في الرماية ولاعب ولاعبة في التنس لأول مرة وهو انجاز يحسب لاتحاد التنس، وكذلك لاعب في الجولف يتأهل للأولمبياد لأول مرة، مؤكدا أنهم لا يعدوا بميداليات ولكن يعدوا بإعداد ذهني ونفسي قوي.

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أوضح أنه يتم تجهيز إيهاب عبد الرحمن في لعبة رمي الرمح لتحقيق ميدالية أولمبية، من خلال وضع برنامج إعداد له بمساعدة وزارة الرياضة، مشيرا إلى أن عودة النشاط قرار الدولة لأنه ليس موضوع طبي فقط ولكن طبي وأمني وهناك العديد من الاحترازات التي تتخذها الدولة في هذا الملف.

وجه الشكر للدكتور حسن مصطفى الذي يساعد المسئولين في مصر في أي مشكلة دولية تواجه الرياضة المصرية ، كما أنه يساهم في توصيل صوت مصر في مختلف المناصب.