شكرا لقرائتكم مهاجم سموحة: والدى رفض لعبى كرة القدم وكان يريدنى مساعدته فى تجارة الفاكهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قصة معاناته مع كرة القدم، قبل الانتقال لصفوف سموحة السكندرى، وأصبح محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى فى مقدمتهم الأهلى والزمالك، خاصة بعدما مثل اللاعب هجوم منتخب مصر، وظهر بمستوى مميز فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن والده كان فى بداية الأمر رافضًا لفكرة لعبه كرة القدم، وكان يرغب فى أن يشاركه فى العمل بتجارة الفاكهة والخضروات، إلا أن والدته وأمرأة أخرى كانا يساعدونه فى ممارسة اللعبة دون أن يعلم والده، حتى وافق الأخير على الوضع وبدأ يدعمه عندما انتقل لصفوف طلائع الجيش فى 2008، موضحًا أن أول راتب تقاضاه من الكرة كان من منتخب القليوبية بقيمة 30 جنيه، واستمر هذا المبلغ معه لمدة أسبوع.

قال حسام حسن فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" إنه خضع للأختبار فى قطاع ناشئين الأهلى فى 2006 إلا أن وليد صلاح الدين المسئول حينها رفض اختياره.

تابع حسام حسن: "أنا كنت زعلان جدًا وقطعت عهد على نفسى أن أخليه يتكلم على موهبتى وامكانياتى فى يومًا ما"، مشيرًا إلى إنه يطمح حاليًا للانتقال لأحدى قطبى الكرة أهلى أو زمالك، خاصة وإنه لاعب محترف لا ينظر للانتماء، وإنه فى حالة تلقيه عرضان من الفريقين سيختار الذى سيكون فرص مشاركته معه أفضل.