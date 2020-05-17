شكرا لقرائتكم أوس أوس: استمتع برؤية شيكابالا ولو كان جالساً على دكة البدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ" أوس أوس"، أن محمود شيكابالا، نجم الزمالك، من أطيب لاعبي الكرة في مصر.

وأضاف أوس أوس خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أستمتع برؤية شيكابالا في الملعب، وأحبه على المستوى الشخصي وداخل الملعب".

وأنهى:" استمتع برؤية شيكا ولو كان جالساً على دكة البدلاء".

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