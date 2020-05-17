شكرا لقرائتكم حطب: انتخابات اتحاد الكرة عام واحد.. وفيفا لن تجبرنا على إجراؤها لمدة 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن علاقة اللجنة الأولمبية ووزارة الرياة قوية ولا توجد خلافات بين المؤسستين، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع الوزارة فيما يخدم الرياضة المصرية، لاسيما أن اللجنة الأولمبية جزء من الدولة.

قال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: قانون الرياضة الحالي يمنح وزير الرياضة صلاحيات كثيرة ولم يتم الانتقاص من صلاحياتها في القانون الحالي، مضيفا: لم يكن هناك خلاف ضخصي يني وبين المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق.

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تابع: أن اتحاد الكرة تابع لقانون الرياضة الجديد، وعليه أن يكون قد وفق أوضاعه، وأعد لائحة في 2017 والجمعية العمومية أبقت عليها بدون انتخابات، مؤكدا أن القانون على أنه أي اتحاد لم يوفق أوضاعه يعتبر منحل بقوة القانون، ولم تجرى انتخابات الجبلايةن وعومل على أنه اجريت الانتخابات.

شدد على أنه لا يوجد لائحة تنص على ان الانتخابات تجرى لمدة عام ولكن الانتخابات يجب أن تجرى لمدة عام واحد فقط حتى يتماشى مع باقي الاتحادات والفيفا غير قادرة على التمسك بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات لن الدستور المصري فوق الاتحاد الدولي لكرة القدم ، مشيرا إلى أن الوضع الحالي استثنائي للغاية وهو ما يقودنا لإجراء الانتخابات لمدة عام واحد، مفجرا مفاجأة بأن انتخابات اتحاد الكرة ستكون مهددة بالطعن حال اقامتها لمدة 4 سنوات.