شكرا لقرائتكم الفنان هشام ماجد: شعبية الزمالك أكبر من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الزملكاوي هشام ماجد، أن شعبية الزمالك أكثر من نظيرها للأهلي.

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وقال هشام ماجد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" دائماً ما يتردد أن جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك ولكنه اتضح أنه العكس، ففي أي تجمع أجد جماهير الأبيض تتفوق في الأعداد".

وأتم ماجد حديثه مؤكداً أن شهر فبراير الماضي كان الأعظم في تاريخ الزمالك بعد التتويج بلقبي السوبر المصري والأفريقي واجتنياز عقبة الترجي في دوري الأبطال.