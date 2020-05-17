شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: حسم مصير الدوري أول يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطرق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحديث عن العلاقة بين الوزارة واللجنة الألمبية، مؤكدا أن الطبيعي أن تكون العلاقة بين المؤسستين علاقة قوية وبحث مصلحة الرياضة، ووضع طبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن غير الطبيعي ألا تكون العلاقة جيدة بين الطرفين، كما أن خلافات الماضي لن تتكرر.

قال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: تم وضع خطة لحل أزمة اتحاد رفع الأثقال، وكذلك التواصل مع اللاعبين لحل القضيةن مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية يجتهدون لجلب رعاة للاعبي المنتخبات القومية في مختلف الألعاب من أجل رعايتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى.

وعن مصير الدوري المصري أكد أنه جاري دراسة مصير استئناف النشاط من عدمه ويتم التشاور مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لوضع السيناريوهات اللازمة لعودة المسابقة، متابعا: نحاول الإطلاع على تجارب غالبية دول العالم من عودة النشاط، وشكلنا لجنة طبية عليا للتعامل مع الموقف وتتعاون مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

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كشف أنه ينتظر القرار أول يونيو المقبل بشأن مصير الدوري المصري، لاسيما أن هناك دراسة شاملة للتعامل مع الموقف، خاصة مع احتمالية بدء الموسم منتصف يوليو المقبل، وما يترتب عليها من ضرورة خوض الفرق للتدريبات لمدة 4 أسابيع قبل هذا الموعد.