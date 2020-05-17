شكرا لقرائتكم حسام حسن: أنا أفضل مهاجم في مصر واتفوق على مروان محسن والبلدوزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام حسن مهاجم سموحة، إنه كان على اعتاب الانتقال لصفوف الأهلى فى الموسم الماضى، إلا أن ضعف المقابل المادى الذى عُرض على سموحة كان سبب تعطل الصفقة.

أضاف مهاجم سموحة في تصريحات لجمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 :" كما إننى كنت على أعتاب الانتقال للزمال بعدما تلقي عرض من أحد الوكلاء إلا أن احتفالى بطريقة مؤمن زكريا تسببت فى عدم اتمام الصفقة، مؤكدًا إنه تلقى عرضًا حاليًا عن طريق وكيل لاعبين من أجل الانضمام لأحد فرق الدورى الأمريكى، ولم يتم البت فى العرض.

وعن أفضل مهاجم فى الدورى المصرى، أكد حسام حسن إنه أفضل من مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ومروان محسن مهاجم النادى الأهلى.