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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لامبارد يريد جيرو ووليان تاريخ النشر: 17/05/2020 استمع أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في يونيو / حزيران المقبل، ولا سيما الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي وليان، لما بعد نهاية الموسم المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا.

وفي حال استئناف المنافسات، ستمتد المباريات على الأرجح إلى ما بعد يونيو، ويرغب لامبارد بذلك في الاحتفاظ بلاعبيه حتى نهاية الموسم بجدوله المعدّل.

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