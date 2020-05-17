ألمانيا تعيد الحياة إلى كرة القدم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الدوري الألماني لكرة القدم صافرة عودة البطولات الوطنية الكبرى بعد شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد انطلاق خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى اليوم السبت، في خطوة انتظرها مشجعون تواقون للعبة وإن بعيداً من المدرجات، وبطولات أخرى تبحث عن الاكتساب من التجربة الألمانية لرسم خريطتها للعودة.

وكان يوم "البوندسليجا" تاريخياً بعدما تم تطبيق قانون التبديلات الخمسة في المباراة الواحدة التي اجازها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)لأول مرة.

واصبحت البوندسليجا أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها المعلقة منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، لكن أمام مدرجات دون جمهور، ووفق بروتوكول صحي صارم سيغيّر بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة على المستطيل الأخضر، مثل منع المصافحات والاحتفالات بصيغتها المعهودة لدى تسجيل الأهداف.

واقيمت خمس مباريات ضمن الدرجة الأولى، وابرزها "ديربي الرور" بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكه ، والذي عادة ما يكون من أكثر المباريات استقطاباً للمشجعين خلال الموسم.

وسبق ذلك اقامة أربع مباريات في منافسات الدرجة الثانية من دون جمهور، وقد شهد لقاء ساندهاوزن وارتسغيبيرغي أو، طرد لاعب الأول دينيس ديكماير بعد اربع دقائق فقط متسبباً بركلة جزاء.

ماكينة تسجيل وأبقى ماكينة التسجيل النرويجي إرلينج هالاند على عاداته وقاد بوروسيا دورتموند إلى تخطي جاره وضيفه اللدود شالكه 4-صفر.

ورفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة من 26 مباراة محققاً فوزه الثامن في تسع مباريات، بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في آخر 7 مواسم، والذي يحل على أونيون برلين الصاعد وصاحب المركز الحادي عشر غداً الأحد.

وهز هالاند الشباك بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة التي أقيمت دون جماهير على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، رافعاً رصيده إلى 10 اهداف في 9 مباريات، بعد انتقاله من سالزبورج النمسوي شتاء مقابل 20 مليون يورو.

ووزّع دورتموند رباعيته بين الشوطين مترجما سيطرته على ضيف عجز عن احراجه، واضاف له الجناح البرتغالي رافايل جيريرو ثنائية.

واقيمت المباريات خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، فارتدى اللاعبون البدلاء والمصورون وعناصر الامن الكمامات واجريت المقابلات الصحافية النادرة في ظل تباعد واضح.

وبقي الجناح الشاب جايدون سانشو (14 هدفا و15 تمريرة حاسمة) على مقاعد بدلاء دورتموند، قبل دخوله في آخر عشر دقائق.

وغاب قائده ماركو رويس المصاب منذ فترة، لاعبا الوسط البلجيكي أكسل فيتسل وايمري جان والمدافع الفرنسي دان أكسل زاغادو بسبب الإصابة.

وفي ظل الغيابات العديدة، دفع المدرب السويسري لوسيان فافر بلاعب الارتكاز السوري الاصل محمود داوود ويوليان براندت.

وافتتح هالاند التسجيل على طريقته بعد عرضية مقشرة من هازار، تابعها ابن التاسعة عشرة بيسراه من مسافة قريبة امام الحارس الشاب ماركوس شوبرت (29).

واحتفل هالاند مع رفاقه دون مصافحة وسط فرحة بادية على وجوههم، وفاصل موسيقي بثه النادي في الملعب.

وقبل الدخول إلى غرف الملابس، شتت شوبرت كرة ضعيفة، فاستغلها داوود وبراندت الذي مرر إلى الجناح البرتغالي المندفع غيريرو، فسددها ارضية قوية من داخل المنطقة إلى يسار الحارس مسجلا هدفه السادس هذا الموسم والثاني لفريقه (45).

حاول مدرب شالكه دافيد فاغنر الاستفادة من رفع عدد التبديلات إلى خمسة، فدفع بالجناح الويلزي الشاب رابي ماتوندو والمهاجم النمسوي غيدو بورغشتالر بين الشوطين.

لكن دورتموند استغل مرتدة سريعة وتمريرة من براندت إلى هازار سددها ارضية قوية هدفا ثالثاً (48).

وبعد هات وخذ بين جيريرو وهالاند، انفرد الأول وسددها جميلة بالجزء الخارجي من قدمه اليسرى هدفاً رابعاً لفريقه وثانياً شخصياً له (63).

لايبزيج يتعادل وبعد التحذير من مفاجآت العودة، سقط لايبزيج الذي تصدر الدوري لفترة طويلة بفخ التعادل أمام ضيفه فرايبورغ 1-1.

وهذه المرة الثالثة توالياً يتعادل فيها لايبزيج الذي يتابع مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وخلافا لمجريات اللعب، افتتح فرايبورج التسجيل بعد ركنية ارتطمت بكعب مانويل غولدي الذي احتفل بالاكواع مع زملائه (34).

وفي ظل هيمنة لايبزيج الكبيرة، عادل متأخرا برأسية جميلة للقائد الدنماركي يوسف بولسن الذي ارتقى عاليا وزرع الكرة في شباك الضيوف مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (77).

وتابع فولفسبورغ نتائجه الايجابية بعودته بالنقاط من ارض أوجسبورج 2-1 وأصبح سادساً.

وتابع هرتا برلين صعوده من منطقة القاع بفوز كبير على مضيفه الجريح هوفنهايم 3-صفر،وفي مباراة القاع، تعادل فورتونا دوسلدورف مع ضيفه بادربورن دون أهداف.