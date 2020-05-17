قبلة على رأس الرئيس حفزت تيجالي للانتقال إلى النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

ترك خبر تعاقد النصر مع الهداف سيباستيان تيجالي أصداء واسعة في الأوساط الكروية، خاصة أن صفقة التعاقد مع لاعب الوحدة التاريخي كانت أقرب إلى سباق ماراثون بين الثلاثي المكون من «العميد» والشارقة والوصل.

لكن لماذا فاز النصر بصفقة التعاقد مع تيجالي؟

لم تكن الشروط المادية التي وضعها اللاعب بداية ثابتة؛ بل إن تيجالي سعى من أجل تأمين شرطين أساسيين، الأول أن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، والثاني أن يكون الفريق الذي يبحث عنه كفيلاً بتأمين مسيرة مميزة ولامعة له، تضمن له السير قدماً على درب النجاحات والفوز بالألقاب، وزيادة رصيده من الأهداف.

عقد مسؤولو نادي النصر مفاوضات معقدة حيناً وسهلة أحياناً قبل كسب توقيع اللاعب تيجالي الذي وافق على عقد لمدة موسمين، مقابل صفقة لامست حدود 1.7 مليون دولار في الموسم الواحد.

ورفض اللاعب تيجالي عروضاً أكثر إغراء، بعدما وصلت عروض أخرى للاعب لامست حاجز مليوني دولار، لكن لمدة موسم واحد.

أما على مستوى العقد مع «العميد» فسيكون لمدة موسمين، على أن ينال «الجلاد» امتيازات ومكافآت خاصة بناء على الأهداف التي يسجلها (لقب الهداف، والألقاب التي يحصل عليها النادي).

وتكشف مصادر مطلعة على ملف التفاوض، أن اللاعب أبدى رغبة كبيرة بالتوقيع مع النصر، على الرغم من جلسات التفاوض التي عقدها مع مسؤولي الأندية الثلاثة، وتمثلت المفاجأة خلال المفاوضات في أن اللاعب اعترف بأن اختيار النصر جاء بناء على «مشهد تلفزيوني» أثر فيه، حين تابع تتويج النصر بلقب كأس الخليج العربي، بعد فوزه على شباب الأهلي، وبعدما قام المدرب كرونسلاف بطبع قبلة على رأس عبد الرحمن أبو الشوارب، وهي اللقطة التي لا يزال اللاعب يحتفظ بها عبر الهاتف الخاص به.

وأكد تيجالي لمسؤولي النادي الأزرق، أنه واقف من خيار التوقيع مع «العميد»، وأن هناك روح أسرة لمسها في تصرفات المدرب كرونسلاف الذي نجح في ترك بصمة فنية ملموسة على الفريق، وهذا ما يجعله على ثقة أكبر بقدرته على النجاح.

وذكر اللاعب الهداف أنه لم يسمع عن النصر إلا كل الخير؛ بل إن هناك الكثير من اللاعبين الذين تواصل معهم، وذكروا النادي بما هو إيجابي، خاصة أن البيئة الجيدة والأجواء العائلية وغرفة الملابس الجيدة، تكون من أهم عوامل النجاح، أضف إلى ذلك أن الكل أشاد بالسياسة المالية للإدارة التي تلتزم بدفع المستحقات والرواتب شهرياً، وهذا عامل مهم من أجل نجاح اللاعب والشعور بالاستقرار.

وكان المدرب كرونسلاف الأكثر سعادة بالصفقة التي أبرمها النادي وكانت ردة فعل المدرب الأولى هي قوله: «لو قيل لي إن النادي تعاقد مع تيجالي ما كنت لأصدق.. هذا خبر مفرح جداً، وسيكون له مردود إيجابي كبير على الفريق».