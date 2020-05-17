براند جونز ينتظر قرار النصر السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الأسترالي براند جونز حارس مرمى النصر السعودي توقف المفاوضات بينه وبين ناديه لتجديد العقد منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الحارس الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو/ حزيران المقبل بأنه ينتظر النصر حيث سيستمر العقد حتى نهاية الموسم بحسب البروتوكولات الجديدة التي سمحت للأندية بتمديد عقود لاعبيها حتى نهاية الموسم بعد تخفيض الأجور بدء من 15 مارس/آذار الماضي بنسبة 50٪.

وأكد جونز (38 عاماً) أنه يطمح للبقاء في الملاعب حتى سن 44 عاماً، مبيناً اعتزازه بالمراحل التي خاضها في أوروبا قبل أن يصل في العام الماضي إلى النصر الذي حقق معه لقب الدوري في الموسم الماضي وكأس السوبر مطلع العام الحالي.

يذكر أن ملف تجديد العقود عند النصر لا يقتصر على جونز بل يتعداه للثنائي البرازيلي مايكون وبيتروس حيث تنتهي عقودهم بنفس التوقيت.