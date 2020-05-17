يوسف الدوخي: أنديتنا أهدرت الملايين دون ان يرف لها جفن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

شدد القطب الرياضي محمد يوسف الدوخي على ضرورة تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة بعد عودة النشاط وانتهاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً ان انديتنا تهدر الأموال والملايين من دون ان يرف لها جفن

وقال لـ«الخليج الرياضي»: فليكن موسم 2020-2021 هو عام المنتخبات الوطنية، أي قرار بشأن عودة النشاط؛ يجب أن يصب في مصلحة المنتخب.

ورأى أنه من الخطأ تكملة الموسم الحالي ودمجه مع الموسم الجديد، وقال: الموقف يبدو معقداً، من الصعب تكملة الموسم، البدء في الموسم الجديد مباشرة؛ وذلك سيؤثر كثيراً في اللاعبين، وستكون هناك فترات توقف لمشاركات المنتخب، يجب أن نكون واقعيين ونعلن إلغاء كافة المسابقات التي لم تكتمل؛ بسبب فيروس «كورونا» حتى نمكن الأندية من التخطيط للموسم الجديد بشكل جيد.

وأضاف: ليس هناك أي حل وسط إما أن نلغي الموسم وإما أن نكمله ونلغي دوري الموسم الجديد وإلا سنكون في مفرق طرق تمتد تأثيراته على المنتخب والمواسم القادمة.

وأكد الدوخي أن الأندية تحتاج إلى 45 يوماً للإعداد في حال تقرر استكمال الدوري، وقال: ستحتاج الأندية إلى وقت للتحضير بصورة جيدة ووفق إجراءات احترازية مشددة، التدريب في المنزل لن يكون بديلاً عن الإعداد الجيد لخوض المباريات، وسيكون عبارة عن نزهة واستعراض فقط في السوشال ميديا.

وتساءل عن جدوى عودة النشاط في ظل الظروف الحالية، وقال: إذا عاد الدوري وظهرت حالة في الملعب وتم حجر لاعبي الفريقين فكيف تستكمل هذه المنافسة؟!

ورأى الدوخي أن الأندية مطالبة بمراعاة الظروف الاقتصادية، وقال: إنه من المنطقي أن تكون فترة الانتقالات واحدة والإعداد لفترة واحدة أيضاً وقال: يجب أن نركز على عدم هدر الأموال؛ لأن الجائحة أثرت في كل اقتصاد العالم وبالتالي ستطال تأثيراتها الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.

وأضاف: نحن نعاني التبذير في كرة القدم، الحوكمة مجرد شعار فقط في ظل وجود عقود تحت الطاولة، والتعاقد مع لاعبين أعمارهم كبيرة وأنصاف مواهب، معظم الأندية تمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب والمقيمين وكذلك المدربين، وأناشد الجهات المسؤولة بالتدخل؛ للترشيد وإيقاف هدر الأموال، هناك نادٍ واحد على سبيل المثال يمتلك محترفاً لا يشارك قيمته 6 ملايين يورو وعلى ذمته يوجد لاعب أجنبي خامس يريد التخلص منه وقيمته 18 مليون درهم، ويملك 6 لاعبين مقيمين بينهم 4 لم يشاركوا في أي مباراة.

ومضى يقول: هناك نادٍ أيضاً تعاقد مع مدرب بملايين الدولارات وهو يملك في الأصل مدرباً عقده ما يزال مع الفريق، فكيف سيتم حل الأمر؟، وهناك نادٍ تعاقد مع لاعب عمره 36 سنة ويريد أن يتخلص من 3 لاعبين من بينهم لاعبان كانا في المنتخبات والثالث كان في أخر تشكيلة للمنتخب.

وزاد: أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة خطرة من هدر الأموال؛ لأن أنديتنا تتعاقد مع لاعبين فاشلين ويتم تحويل اللاعب إلى الفريق الرديف عندما لا يقدم المستوى المرجو منه.

وختم حديثه بالقول: يجب أن نحافظ على أموالنا في ظل تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي وبكل تأكيد حال الرياضة في العالم سيختلف كثيراً بعد كورونا لأن الرياضة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي.