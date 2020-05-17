كورونا وانتهاء العقود يعجلان برحيل 13 أجنبياً من أندية «الأولى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تخلصت معظم فرق الدرجة الأولى من اللاعبين الأجانب، كما أقدمت الفرق التي تنافس على الصعود على غرار دبا الحصن والحمرية على هذه الخطوة، وفضلت الأندية تسريح الأجانب على الرغم من نية الاتحاد استكمال الدوري في أغسطس المقبل، وترى إدارات الأندية أن استمرار الأجانب حتى عودة الدوري سيكون مكلفاً جداً، إلى جانب أن عودة الدوري ليست مؤكدة، واختارت الفرق خاصة غير المرشحة إكمال الدوري من دون أجانب في حال استؤنف النشاط، فيما يعول بعضها على احتمال فتح الميركاتو. ويبدو أن دوري الهواة سيعبر عن مسماه فعلاً حال استؤنف.

وتعتبر الخطوة من جانب آخر استباقية لمرحلة ما بعد كورونا التي يرجح أن تفرض واقعاً مالياً جديداً على الأندية، يفرض عليها تطبيق سياسة التقشف وما ستصرفه الفرق على الأجانب خلال هذه الفترة ستدخره للمرحلة المقبلة، وغادر 13 لاعباً أجنبياً حتى الآن بانتهاء عقودهم، والعدد مرشح للوصول إلى 16؛ لأن ثنائي دبا الفجيرة سينتهي ارتباطه بالنادي أوأخر الشهر الجاري، فيما ينتهي عقد البرازيلي لوان مهاجم الحمرية الشهر المقبل، وعدم التجديد للثلاثي وارد بدرجة كبيرة.

واحتفظ ناديان حتى الآن بلاعبيهما الأجانب هما الإمارات، ودبا الفجيرة، فيما أنهت أندية مسافي والتعاون والعروبة والعربي ودبا الحصن عقود أجانبها، وأبقى الذيد والحمرية ومصفوت على واحد، وتم الاستغناء عن الآخر، فيما جدد البطائح عقد مهاجمه ألكسندر وهناك رغبة في التجديد للبرازيلي الآخر في الفريق، ووضع البطائح مختلف، فلاعباه مميزان ومطلوبان في أكثر من نادٍ وإن لم يبادر بالتجديد لهما سينتقلان لناد آخر وهذه الخطوة تعتبر تمهيداً للموسم المقبل، إلى جانب التمسك بالأمل حتى النهاية في الموسم الحالي.

لاعبون مواطنون

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وذكر سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي أن ناديه لا ناقة له ولا جمل في الدوري، وفي حال تم استئنافه فسيخوض الفريق ما تبقى من مبارياته باللاعبين المواطنين فقط، وقال جمعه الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن عقد الإيطالي فيلا انتهى ولم يسعوا لتجديده؛ لأن الموقف غامض والأمور غير واضحة.

وأفاد بأن العنابي سيكمل الدوري حال استؤنف بأجنبي واحد وفي حال تقرر فتح الميركاتو قبل استئناف الدوري، فسيقيد أجنبياً مكان فيلا، فيما رأى جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة أن السبب الأساسي في الاستغناء عن الأجانب، انتهاء عقودهم، إلى جانب أن الأندية لا ترغب في دفع رواتب للاعبين في فترة لايوجد فيها نشاط، وهي فترة طويلة سترهق الأندية مادياً، كما أن هؤلاء اللاعبين قد يرفضون التجديد لشهر أو اثنين.

وأتم: «معظم الفرق اتخذت هذا القرار بما فيها دبا الحصن الأوفر حظاً من كل منافسيه، ومن دبا الفجيرة الذي تبدو فرصته ضئيلة جداً».

وعن أجانب النواخذه ذكر أن عقودهم ستنتهي بنهاية الشهر الحالي وأوضح: «سمعنا أن الميركاتو سيفتح بشكل جزئي وفي حال حدث سنجدد لمن نرغب في استمراره، وسنقيد لاعباً مكان من لا نريد بقاءه، ولكن في كل الأحوال فالعقد سيبدأ سريانه مع بداية الموسم المقبل».

تصرف صحيح

ووصف عمار الدوخي المحلل الفني ما أقدمت عليه الأندية بأنه منطقي وصحيح. وقال: «بعض الأندية ليست لها مصلحة في الدوري، فهي لا تنافس على الصعود وليس من المنطق الإبقاء على أجانب لخمسة أشهر يحصلون على رواتب ومخصصات من دون وجود تنافس، والبعض الآخر من الأندية احتفظ باللاعب الذي يرى أنه يمتلك القدرة على الإضافة، والإبقاء عليه سيعني ظهوره مع ناديه الموسم المقبل في دوري الأولى، وهناك فرق تتمنى عدم عودة الدوري؛ لأنها لا تمتلك إمكانات ولا تريد إدخال نفسها في حسابات جديدة، وهذه تفضل انطلاق دوري الموسم المقبل في موعده وإلغاء منافسة هذا العام، وتفضل إكمال الدوري من دون أجانب، وأعتقد أن ثمانية فرق تقريباً ترغب في إلغاء الدوري من مجموع فرق الأولى، إذا كان دبا الحصن وهو مرشح بقوة للصعود استغنى عن الثنائي الأجنبي وهما أفضل لاعبين في الفريق، فمن الطبيعي أن تتخلص بقية الأندية من الأجانب».

وأضاف: «معظم الأجانب الذين تم الاستغناء عنهم مستوياتهم عادية ولم يثبتوا أنهم إضافة للفرق، مثل فيلا لاعب الحمرية وجانسا لاعب مصفوت، وثنائي مسافي ومهاجم الذيد».

وذكر الدوخي أن القرار فيه بعد نظر من الأندية صاحبة الإمكانات المحدودة بالذات، تحوطاً لما سيكون عليه الوضع في الموسم المقبل، وقال: «هناك توقعات بتخفيض الميزانيات وبالتالي سيتغير كثير من الأمور، وأرى أن كورونا سيفرض واقعاً جديداً في كرة القدم بالدولة، كما هو الحال في كل العالم وعلى الأندية أن لا تستعجل في إبرام صفقات حالياً حتى تتضح الرؤية، فمن يتعاقد معه النادي براتب 200 ألف درهم مثلاً، قد يتم التعاقد معه بـ60 ألفاً بعد شهرين».