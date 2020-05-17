شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة حكام السلة العرب «أون لاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، دورة حكام السلة العرب التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد المصري، وتستمر الدورة التي تقام «أون لاين» على حسابات الاتحاد العربي حتى 20 مايو/أيار الجاري. ويشارك فيها 193 حكماً، منهم 34 من مصر، و25 من السعودية، و25 من المغرب، و35 من فلسطين، و11 من الأردن، و17 من الجزائر، و9 من العراق، و8 من السودان، و6 من البحرين، و6 من موريتانيا، و5 من قطر، و3 من سوريا، وحكم واحد فقط من الكويت، ومثله من ليبيا.
وقال القرقاوي، إن الاتحاد يحرص على إقامة الدراسات «أون لاين» بسبب توقف النشاط الرياضي، نتيجة لهذه الجائحة التي يعيشها العالم، والتي أثرت على كافة القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي، وأشار إلى تكليف الدكتور منير بن الحبيب مدير المكتب الفني للاتحاد العربي التابع لرئيس الاتحاد لإعداد دراسة لإقامة دورة مماثلة للمدربين، بعد القرار الأخير الذي صدر من الاتحاد الدولي لكرة السلة بإجراء بعض التعديلات على قانون اللعبة، وأفاد القرقاوي بأن الاتحاد يجري اتصالات مستمرة مع الاتحادات العربية؛ لبحث عودة النشاط خلال الفترة المقبلة.
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