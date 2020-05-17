وزارة الرياضة المصرية تنفي إلغاء الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

نفت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، كل ما تم تداوله بشأن إلغاء الدوري المصري لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، وذلك بعدما تم تعليق منافسات النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وأوضحت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، فيما طالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

ورفض العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مقترح إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا القرار ستترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، لافتًا إلى أن إلغاء المسابقة سيترتب عليه غلق النشاط الرياضي بشكل عام، ما يؤدي لتوقف الصناعة وانهيار اقتصاد المؤسسات والأندية الرياضية، وقال: توجد 3 ملايين أسرة ترتبط بالعمل في مجال الرياضة، فكيف تعيش تلك الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية التي ستحدث.

كان نادي الزمالك قد أعلن عن عزمه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية لسحب لقب نادي القرن من الأهلي والحصول عليه.

وكان مسؤولو نادي الزمالك أعادوا فتح ملف نادي القرن العشرين مجددًا رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي «الغريم التقليدي» بهذا اللقب، حيث قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور تصعيد الأمر هذه المرة وإيصاله إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك من خلال تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة، تمهيداً لإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويرى مسؤولو الزمالك أنهم الأحق بالحصول على اللقب، الذي تم منحه للأهلي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مطلع الألفية الثالثة، مستندين إلى أنهم الأكثر تتويجًا في البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الإفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء.