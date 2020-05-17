اتحاد الأجسام يبحث تخفيض رسوم الصالات الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد عن بعد باستخدام وسائل التواصل المرئي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

حضر الاجتماع علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام والأعضاء أحمد جوهر وفيصل الغيص الزعابي، بجانب عبد المجيد يزبك السكرتير الفني وأماني حنفي السكرتير الإداري ومحمد صلاح مسؤول العلاقات العامة. وتمت مناقشة النشاط في المرحلة المقبلة مثل المشاركات الدولية والبطولات التي يتم تنظيمها في الدولة ومشاركات المنتخبات الوطنية.

وأوضح محمد المري إنه تمت دراسة إمكانية تقليص الرسوم المالية على صالات وأندية بناء الأجسام والقوة البدنية في الدولة بعد موافقة دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارات الدولة، وقرر مجلس الإدارة إعادة جدولة إقامة البطولات داخل الدولة بعد استئناف الأنشطة الرياضية مع مراعاة إعطاء الرياضيين وقتاً كافياً للتحضير، وتم الاتفاق على تعليق المشاركة في البطولات الخارجية إلى إشعار آخر، وتم بحث توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن الأنشطة والفعاليات عن بعد وموافاتهم بخطة العمل ومبادرات الاتحاد، وتمت مناقشة مقررات اجتماع مجلس أبوظبي الرياضي مع اتحاد بناء الأجسام بشأن إجراءات ترخيص المدربين، والاطلاع على خطاب مجلس دبي الرياضي بشأن النشاط الرياضي بإمارة دبي وفق الضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.