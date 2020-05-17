حمدان بن راشد يوجه بتأجيل سباق القفال إلى العام المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تقرر تأجيل النسخة الثلاثين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً برعاية كريمة ودعم مستمر من سموه ليقام العام المقبل 2021 بعدما كان مقرراً إقامته نهاية الشهر الجاري.

ويأتي قرار تأجيل سباق القفال في نسخته الثلاثين إلى العام المقبل حرصاً على سلامة المشاركين نظراً لتفشي فيروس كورونا وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة وأجهزتها المختلفة لدرء مخاطر هذا الوباء والحد من انتشاره والتزاماً بالتوجيهات والقيود والإجراءات الاحترازية من الجهات المسؤولة.

وللمرة الأولى يتم تأجيل السباق منذ تأسيسه عام 1991، وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي ومؤسس السباق الكبير، اعتمد في وقت مبكر من العام الحالي الموعد المقترح لانطلاقة سباق القفال كالمعتاد كل عام لكن الأوضاع تغيرت بسبب جائحة كورنا التي أثرت في كل القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الحدث مستمر كموعد سنوي ينتظره كل عشاق الرياضات البحرية حيث سيعود العام المقبل 2021 في موعده كمسك فعاليات الموسم الرياضي البحري 2020-2021 موجهاً اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى ضرورة العمل والتجهيز لنسخة متميزة من السباق.

وتقدم أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه المستمر واهتمامه اللا محدود بإقامة السباق كل عام والمحافظة على استمراره كرسالة راسخة تتناقلها مختلف الأجيال.

وقال ابن مسحار إن سموه ظل حريصاً على إنجاح واستمرار الحدث منذ تأسيسه إيماناً منه بأهمية إحياء الموروث الحضاري. وقال إن قرار التأجيل

يحمل رؤية سليمة من أجل إقامته في ظروف مثالية.

وأكد ابن مسحار أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وبجهود مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة يسعى دائماً لإنجاح كافة الفعاليات في الموسم الرياضي، وأهمها سباق القفال السنوي والذي يأخذ أهمية كبيرة لدى عشاق الرياضات البحرية.

من جانبه قال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن القرار يعكس مدى حكمة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، صاحب فكرة ومؤسس سباق القفال في إقامة السباق في أحسن الظروف وتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ووجه المدير التنفيذي رسالة إلى الملاك والنواخذة والبحارة قائلاً: إن غياب السباق الأغلى والأجمل وتأجيله إلى العام المقبل قرار فرضته ظروف تفشي فيروس كورونا، يجب أن نلتزم بالبقاء في المنزل واتباع كافة الإرشادات من الجهات الصحية والاستفادة من فترة البقاء في المنزل بتعلم مهارات جديدة وممارسة التمارين الرياضية المفيدة والمحافظة على الصحة.