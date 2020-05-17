شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة توزع المهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها الأول عن بعد برئاسة سلطان ابراهيم العسكر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة عيسى المندوس وحارب الرميثي بالإضافة إلى عماد محمد المراقب المالي ومحمود رضا مدقق الحسابات.

وتم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء الإدارة الجدد ومناقشة جدول الأعمال الذي تضمن إعداد الموازنة المالية 2020-2021 لنادي الشارقة الرياضي، كما تم عرض النظام المالي بالنادي على الأعضاء وتم استعراض اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة بالنادي وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية عن بعد لضمان سير أعمال النادي في مختلف الإدارات والألعاب.

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