كلباء يبحث استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

عقدت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء اجتماعها الدوري أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة علي كانو اللوغاني رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة غالبية الأعضاء للاطلاع على مخرجات العمل عن بعد ومناقشة استراتيجية النادي للمرحلة القادمة، كما تمت المصادقة على عدد من القرارات أبرزها التجديد للأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج الطيبة التي تم تحقيقها والتطور الملموس في أداء الفريق، كما وافق الأعضاء على تجديد عقود الكادر الطبي للفريق الأول والمراحل السنية تقديراً لجهودهم في الموسم الماضي.

وقدم فيصل عبدالله تقريراً مفصلاً عن نتائج المراحل السنية وأداء مدربي الفرق لتدارسها تمهيداً للنظر في عقودهم والخطة المقترحة للموسم الجديد، كما استعرض مايد المراشدة مسؤول اللجنة القانونية في شركة الكرة، تفاصيل الشكوى المقدمة من قبل النادي ضد كل من لجنة الحكام، والحكم أحمد عيسى الذي قاد مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس ضمن الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، وقرار لجنتي الانضباط والاستئناف، مؤكداً أن النادي سيمضي في متابعة الإجراءات القانونية بشأن الشكوى عبر لجنة التميز حفاظاً على حقوقه المشروعة، كما قدم سليمان المغني مسؤول المراحل السنية خطة الشركة بشأن إنشاء أكاديمية النادي لكرة القدم في الموسم الجديد ووضع اللبنات الأولى للمشروع.

وأكد علي اللوغاني أن شركة الكرة رسمت خطة لاستقرار الفريق عبر تدعيم صفوفه بأفضل العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن جميع التعاقدات والانتدابات التي أنجزها النادي مؤخراً سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب تمت وفق رؤية فنية بناء على احتياجات الفريق، كما أثنى اللوغاني على جهود المدرب خورخي داسيلفا وما قام به خلال هذا الموسم، فضلاً عن الدفع ببعض العناصر الشابة، والاعتماد عليهم ضمن التشكيلة الأساسية.

من جانبه ثمن محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الكلباوي جهود النادي لتوفير الدعم اللازم، مشيداً بتجديد الثقة بالمدرب داسيلفا تحقيقاً للاستقرار الفني والخططي، فضلاً عن بصماته الواضحة مع الفريق هذا الموسم.

ومن جهة أخرى أشاد صالح الكتبي رئيس لجنة الدعم المؤسسي بمساهمة اتحاد كلباء في مواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال تقديم سيارات الإسعاف الخاصة بالنادي للجهات الطبية.