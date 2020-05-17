أشرف حكيمي يشارك في مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي ومدافع نادي ريال مدريد الاسباني المعار إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني، رسالة في شهر رمضان المبارك إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات وجميع المسلمين متمنياً الصحة والسلامة للجميع، مع ضرورة قضاء الوقت مع العائلة خلال هذا الشهر الفضيل.

جاء ذلك من خلال المشاركة الثانية للاعب الدولي في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم» التي انطلقت من دبي ووصلت للعالم، وتحث كافة فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الصحة والجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا) خاصة في أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك.

ويرتبط حكيمي بعلاقة مميزة مع دولة الإمارات، حيث سبق أن تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربي شاب لعام 2019 التي تم تقديمها خلال النسخة الحادية عشرة من حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وأقيم في ديسمبر من العام الماضي بدبي.

ويحرص العديد من نجوم العالم على نشر رسائل تضامن ومحبة باستمرار تدل على قوة العلاقة الطيبة التي تربطهم بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص، وساهمت تلك الرسائل التي نشرها مجلس دبي الرياضي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي الجماهيري بأهمية مواصلة التدريبات وممارسة الرياضة والنشاط البدني والرياضي في ظل فترة التباعد لمواجهة جائحة فيروس كورونا للمحافظة على صحة الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة خاصة خلال أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك.

وتفاعلت العديد من المؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة والأفراد من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة مع مبادرات مجلس دبي الرياضي التي يواصل إطلاقها في ظل جهوده للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها من أهم وسائل حماية الفرد والمجتمع، ومن أبرزها مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» وبوابة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي حثت العديد من المؤسسات على إطلاق البطولات والتحديات بشكل يومي وشهدت مشاركة واسعة من كافة أفراد المجتمع.