عمران الحوسني يحصل على لقب أستاذ دولي في الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق عمران الحوسني لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج لقب «أستاذ دولي»، ليضيف إنجازاً شطرنجياً جديداً إلى الرياضة الإماراتية.

وجاء حصول الحوسني على اللقب بقرار من الاتحاد الدولي بعدما حقق لقب بطولة العرب الفردية تحت 20 سنة، والتي أقيمت في الأردن 2019 حيث مثل منتخبنا الوطني، وطبقاً لقرار الاتحاد الدولي بحصول أبطال العرب في البطولات على ألقاب دولية، بالاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة، فقد تحول الحوسني من لقب أستاذ اتحادي إلى أستاذ دولي.

ويعد الحوسني من اللاعبين الواعدين الذين يمثلون مستقبل اللعبة خاصة أن عمره 18 عاماً، وحقق العديد من الإنجازات على المستوى القاري والعربي والمحلي بجانب تألقه في العديد من البطولات الدولية.

وسبق له الفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي ضمن فئة رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، كما فاز ببطولة العرب تحت 18 سنة، وحقق ميدالية فضية في بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة بطشقند، بالإضافة إلى عدد كبير من الكؤوس والبطولات المحلية آخرها لقب بطولة الإمارات الفردية للرجال العام الماضي.

وصرح الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج قائلاً «الحمد لله سعداء جداً بحصول عمران الحوسني على لقب أستاذ دولي وأوجه الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على كل ما يقدمونه للعبة، وإلى جميع الأندية الأعضاء في الاتحاد».

مضيفاً: جائحة كورونا لم تمنعنا من استمرار أنشطة اللعبة حيث تقام بطولات على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى التدريبات، وهناك جهد كبير من الأندية في تنظيم هذه البطولات والحفاظ على مستوى لاعبينا حتى يكونوا جاهزين لمعاودة البطولات من جديد بعد انتهاء هذه الأزمة.