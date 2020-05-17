غياب متعمد لزوجتي جوردان في «ذا لاست دانس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع المشاهدون مسلسل نتفليكس «ذا لاست دانس» الوثائقي الذي يتحدث عن الموسم الأخير لأسطورة شيكاجو بولز مايكل جوردان، لكنهم لم يعثروا من بين شهادات عائلته وأصدقائه على أثر لزوجته السابقة خوانيتا رغم أنها شاركته الحياة 17 عاماً ورزقا بثلاثة أولاد جيفري وماركوس وجاسمين.

وتحدث مخرج المسلسل جاسون هيير عن المسألة وقال:«لست مهتماً برأي الزوجات والأولاد، لدينا قصة لنرويها وأعتقد أننا تحدثنا عن القصة من جميع الجوانب»، ورغم دفاع المخرج إلا أن المسلسل أجرى مقابلات مع أولاده بل وطلبوا عرض مقاطع تم حذفها من المقابلات في المسلسل.

انفصل جوردان عن خوانيتا في 2006 بسبب خلافات عميقة وفق بيان رسمي، ووعد جوردان طليقته بـ168 مليون دولار تقريباً ( رقم قياسي ) مقابل عدم كشفها أي جانب من جوانب حياته الشخصية، ثم تزوج ييفيتا بريتو والتي لم تظهر أيضاً في «ذا لاست دانس»، وتساءل الصحفي دامون أميندولارا:«إذا لم تكن تريد إدخال العائلة في الوثائقي فلماذا أجريت لقاءات مع والدته ووالده؟ ولماذا مقابلة مع كارمن اليكيترا خطيبة زميله رودمان؟ الزوجة عنصر مهم لأنها تكشف الجانب المظلم من حياة زوجها، فلنكن واقعيين: غابت الزوجة إما لأنها لا تريد التحدث أو لأن مايكل لا يرغب بذلك».

يذكر أن خوانيتا تلقت الكثير من العروض للمشاركة في برامج تلفزيون الواقع لتتحدث عن تجربتها مع نجم السلة إلا أنها رفضتها كلها.