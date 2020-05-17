كيلليني: الكحول نقطة ضعف فيدال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني نجم اليوفنتوس في كتاب سيرته الذاتية «لو جيورجيو» عن نقطة ضعف زميله السابق التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة حالياً وهي الكحول وسط شائعات استعادة اليوفي للاعب الوسط ضمن صفقة شراء بيانيتش.

وقال كيلليني: «فيدال ليس قديساً ولا شيطان، يجب تمييز الحقيقة من الكذب لكنه كما هو معروف للجميع يشرب الكحول كثيراً وهذه نقطة ضعفه. أنا لا أناقش موهبته أو شخصيته عندما أتحدث عن نقطة ضعفه فالضعف جزء من حياة كل إنسان لكن يقاس بحجم تأثيره على الفريق والمحيط».

وروى كيلليني كيف لم يحضر فيدال التمرينات الصباحية مرتين وأحياناً كان يحضر وأثر الشراب ما يزال عليه لذا يفشل في الحصول على الكرة. وأضاف: «أتذكر أننا كنا في جولة قبل الموسم في الولايات المتحدة، كنا في ميامي قبل آخر يوم تمرينات وأرتورو لم يحضر في الصباح، كان في السرير واضطر الطاقم لجلبه بالقوة. جاء وهو يرتدي اللون الاسود ودرجة الحرارة 40 وأراد المدرب كونتي تلقينه درساً بدنياً، بعد 10 دقائق تمرينات لم يلمس أرتورو الكرة أصلاً.. ماذا عساني أقول عن شخص كهذا؟ لكنه كان يمازح كثيراً ويقاتل في الملعب حتى آخر نفس».