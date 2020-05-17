شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا السابق يتحدث عن حقيقة تعرض الفراعنة لأعمال سحر فى مباراة الـ 6 / 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كواسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب غانا أن مصر هي واحدة من أفضل المنتخبات في افريقيا واستحقت التأهل لكأس العالم 2018 الأخيرة، قائلاً: "مصر كانت تستحق الوصول لكأس العالم في 2018 لأنهم كانوا يقدمون كرة قدم جيدة وأدوا بعزيمة قوية"، وعن سبب إخفاقه في تأهل غانا للمونديال أوضح: "جئت لأحل محل أفرام جرانت، وكانت غانا تمتلك نقطة واحدة فقط".
وأكمل أبياه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة": "لو كنت مدربًا لغانا قبل هذا الوقت كنت فزت على مصر وحققت نتيجة في القاهرة، ولكن منتخب غانا كان في حالة سيئة وقتها وخسر أمام أوغندا على ملعبه".
وعلق كواسي أبياه على الأقاويل التي زعمت بتعرض لاعبى الفراعنة للسحر في مباراة الـ 6 – 1 الشهير ة قائلا: "السحر كان عزيمة اللاعبين وتصميمهم على تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف، كان لدينا مزيج بين اللاعبين القدامى وصغار السن".
وكان منتخب مصر قد خسر بنتيجة 6-1 على يد غانا في ذهاب الدور النهائي من تصفيات المونديال.
أضاف أبياه: "كانت مباراة صعبة وأُتيحت لي الفرصة لمشاهدة الكثير من مباريات منتخب مصر القديمة لأبحث عن نقاط القوة والضعف، وغيرت مراكز بعض اللاعبين".
وتحدث مدرب غانا عن إيقاف خطورة محمد صلاح قائلا: "وأدركت أن محمد صلاح هو اللاعب الرئيسي فجعلت لاعبًا يلازمه ولا يجعله يتسلم كرة.. ولم أركز على اللاعبين الكبار فقط، بل أضفت اللاعبين الصغار وأعددتهم نفسيًا واستفدت من سرعاتهم وأدركت نقاط الضعف في دفاع المنتخب المصري واستغللت الأمور أفضل استغلال حتى حققنا الفوز".
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