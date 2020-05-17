شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا السابق يتحدث عن حقيقة تعرض الفراعنة لأعمال سحر فى مباراة الـ 6 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كواسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب غانا أن مصر هي واحدة من أفضل المنتخبات في افريقيا واستحقت التأهل لكأس العالم 2018 الأخيرة، قائلاً: "مصر كانت تستحق الوصول لكأس العالم في 2018 لأنهم كانوا يقدمون كرة قدم جيدة وأدوا بعزيمة قوية"، وعن سبب إخفاقه في تأهل غانا للمونديال أوضح: "جئت لأحل محل أفرام جرانت، وكانت غانا تمتلك نقطة واحدة فقط".

وأكمل أبياه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة": "لو كنت مدربًا لغانا قبل هذا الوقت كنت فزت على مصر وحققت نتيجة في القاهرة، ولكن منتخب غانا كان في حالة سيئة وقتها وخسر أمام أوغندا على ملعبه".