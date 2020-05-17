شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: اترفضت فى اختبارات الأهلى وطموحى الانتقال لأحد القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قصة معاناته مع كرة القدم، قبل الانتقال لصفوف سموحة السكندرى، حتى أصبح محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى فى مقدمتهم الأهلى والزمالك، خاصة بعدما مثل اللاعب هجوم منتخب مصر، وظهر بمستوى مميز فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن والده كان فى بداية الأمر رافضًا لفكرة لعبه كرة القدم، وكان يرغب فى أن يشاركه فى العمل بتجارة الفاكهة والخضروات، إلا أن والدته كانت تساعده فى ممارسة اللعبة دون أن يعلم والده، حتى وافق الأخير على الوضع وبدأ يدعمه عندما انتقل لصفوف طلائع الجيش فى 2008، موضحًا أن أول راتب تقاضاه من الكرة كان من منتخب القليوبية بقيمة 30 جنيه، واستمر هذا المبلغ معه لمدة أسبوع.

وقال حسام حسن فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" إنه خضع للأختبار فى قطاع ناشئين الأهلى فى 2006 إلا أن وليد صلاح الدين المسئول حينها رفض اختياره، قائلاً: "وأنا ماشى كنت زعلان جدًا وقطعت عهد على نفسى أن أخليه يتكلم على موهبتى وامكانياتى فى يومًا ما"، مشيرًا إلى إنه يطمح حاليًا للانتقال لأحدى قطبى الكرة أهلى أو زمالك، خاصة وإنه لاعب محترف لا ينظر للانتماء، وإنه فى حالة تلقيه عرضين من الفريقين سيختار الذى سيكون فرص مشاركته معه أفضل.

وتابع مهاجم سموحة، إنه كان على أعتاب الانتقال لصفوف الأهلى فى الموسم الماضى، إلا أن ضعف المقابل المادى الذى عُرض على سموحة كان سبب تعطل الصفقة، مضيفا: كنت على أعتاب الانتقال للزمال بعدما تلقي عرض من أحد الوكلاء إلا أن احتفالى بطريقة مؤمن زكريا تسبب فى عدم اتمام الصفقة، مؤكدًا إنه تلقى عرضًا حاليًا عن طريق وكيل لاعبين من أجل الانضمام لأحد فرق الدورى الأمريكى، ولم يتم البت فى العرض.

وعن أفضل مهاجم فى الدورى المصرى، أكد حسام حسن إنه أفضل من مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ومروان محسن مهاجم النادى الأهلى.