شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات: أفكر فى العودة للأهلى مرة أخرى وأتحمل جزءا من التقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو بركات لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي عن أنه ملتزم بتنفيذ برنامج تدريبي تحت إشراف مدرب التأهيل، متمنيًا الاستمرار على نفس المستوى الذي كان عليه في الفترة توقف بها الدوري بعدما بدأ في استعادة جزء من مستواه الغائب.

قال بركات فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أتمنى وضوح الرؤية بشأن عودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تكون تجربة الجونة نقلة أخرى في مسيرته وتساعده على الانضمام لصفوف منتخب مصر.

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تابع لاعب الأهلى السابق: أتمنى تعويض السنوات التي لم أتمكن من المشاركة خلالها بصفوف الأهلي، وعندما تتحسن قد أفكر في العودة من جديد للقلعة الحمراء حال وصول عرض جديد لى.

وأوضح أنه قصر كثيرًا خلال فترة وجوده بالأهلي وكان بحاجة للتطوير من مستواه، مؤكدًا أنه ليس من اللاعبين الذين ستخرج لتوجيه الاتهامات للمدربين، وإن كان قد تعرض للظلم لكنه يتحمل جزءًا من المسئولية عن ذلك.