شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: انتخابات تكميلية لاتحاد الكرة لمدة سنة..والقانون المصرى فوق الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اتحاد الكرة سيجرى انتخابات تكميلية لمدة سنة على أن تقام فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة مطالب بتوفيق أوضاعه وفقا لقانون الرياضة المصرى لسنة 2017، مضيفا أنه سيتم بعد السنة إعادة فتح باب الانتخابات لدورة جديدة، مشددا على أن ما يتردد حول إقامة الانتخابات المقبلة لمدة 4 سنوات غير وارد تماما.

قال حطب فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة وكذلك اتحاد الطائرة سيعقدان انتخابات تكميلية لمدة سنة واحدة قبل اعادة فتح باب الترشيح للإنتخابات، مشددا على أن قانون الرياضة المصرى معتمد من الفيفا وبالتالى لا يستطيع الفيفا مخالفة القانون المصرى كما لا يستطيع الفيفا اجبار الدولة المصرية على إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات، لأن القانون المصرى فوق الفيفا وأى جهة أخرى.

تابع أن المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا والمرشح المحتمل لاتحاد الكرة فى الانتخابات أكد التزامه بالقانون المصرى وتطبيق ما يتوافق معه منعا لأى صدامات بين الفيفا والقانون المصرى.

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وأضاف أنه فى حالة إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات، سيكون المجلس الجديد معرض للطعن لمجلس التسوية والتحكيم وبالتالى حل الاتحاد بقوة قانون الرياضة.

وأوضح حطب أنه ليس من الوارد التمديد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة سنة جديدة لأن هذا القرار غير دستورى، ولابد من عقد انتخابات لمدة سنة لتوفيق الأوضاع قبل عقد انتخابات جديدة بعد انتهاء السنة.