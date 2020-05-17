شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا: جوزيه مدرب استثنائى.. وهذه أسباب عدم نجاحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي توني أوليفيرا المدير الفني الأسبق للأهلي كواليس مشواره في تدريب الأهلي لمدة 4 شهور.. وقال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: قضيت 4 أشهر مع الأهلي كانت اوقات طيبة جدا ولكن لم يكن معي لاعبين على مستوى أبو تريكة وعندما تركت الأهلي أتى لاعبين جيدين جدا مثل تريكة وآخرين، ولكنني قضيت وقتا طيبا للغاية بالقلعة الحمراء، لأنني أعلم أن الأهلي يحتل المكانة الأولى في إفريقيا بعدما فاز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وتابع: الأهلي مؤسسة جيدة جدا ولكنني لم أحقق معه ما تريده الجماهير من حصد لقب الدوري أو أي لقب آخر، وكنت أضع جماهير الأهلي في قلبي لأنهم يعاملونني بمنتهى الطيبة، خاصة بعد الشعور الذي لاقيته عقب الفوز على الزمالك في السوبر المصري.

واستطرد: عندما توليت تدريب الأهلي كان يتواجد 11 لاعب من الزمالك في صفوف منتخب مصر ولاعب واحد من الأهلي في صفوف الفراعنة، وهي خطوة علمتني أمور كثيرة في التدريب فيما بعد، وحاولت خلال الأربعة أشهر غرس أفكاري وكيفية تدوير الكرة بين اللاعبين ولكن ما أقوله مضى عليه 17 عام والأمور اختلفت وتطورت وحاولت أن أضع كرة القدم التي يحبها مشجعي الأهلي وأن يكون هناك لاعبون يسيطرون على الكرة وينظرون إلى مرمى المنافس ويستحوذون على كل جنبات الملعب، وهي الطريقة التي يحبها كل مشجعي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام. شدد على أن مانويل جوزيه استثنائي وهو مدرب رائع وسيستمر للأبد في تاريخ الكرة المصرية، وهو يحب مصر وفاز ببطولات كثيرة سواء محلية او افريقية، وهو مدير فني عظيم سيظل في تاريخ الكرة الإفريقية بشكل عام، وهو صديق عظيم لي كشف أن لبرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق عمل مساعدا لي من قبل وله شخصية مختلفة وقدم نتائج طيبة مع الزمالك، وكذلك فينجادا عمل مع الزمالك في الوقت الذي كنت أدرب خلاله مع الأهلي وهو صاحب مدرسة تدريبية مختلفة، وكذلك كاجودا عمل لفترة قصيرة ولكنه صنع اسما كبيرا ودرب سبورتنج بنفيكا وحقق أشياء عظيمة في البرتغال.