شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جمهورية شبين المصاب بالكورونا: خدت الفيروس من أمى وادعولنا بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين المصاب بفيروس كورونا، إنه يتواجد في المستشفى منذ 4 أيام وتم نقله إلى مستشفى العزل بالمنوفية اليوم، مشيرا إلى أنه بخير هو وشقيقه الكبير حمادة، مطالبا الجميع الدعوة لوالدته حتى تتمكن من التعافي من الفيروس اللعين.. وقال لاعب جمهورية شبين فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أوجه الشكر لمجلس إدارة نادي جمهورية شبين الذين يتواصلون معه بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه تلقى عدوى كورونا من والدته التي عانت من الإصابة بسبب مخالطتها والتواجد معها في المستشفى.

وطالب الجميع باتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ويهتم بنفسه وأسرته، متمنيا رفع البلاء عن الجميع ومناشدا الجميع بالدعوة لوالدته بالشفاء من هذا الفيروس اللعين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجمهورية عبر حسابها على فيس بوك، بياناً رسمياً تعلن فيه إصابة قائد الفريق أحمد الشرقاوي، بفيروس كورونا جاء كالتالي: أجرى النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين اتصالا هاتفيا باللاعب احمد الشرقاوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى أصيب بفيروس كورونا وتم حجزه بالحجر الصحي بشبين الكوم.

وأكد الخشن متابعته لحالة اللاعب وتلبية كافة مطالبه والتواصل مع الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرعاية له.

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كما حرص أيمن خطاب نائب رئيس النادي ومحمود الخياط أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الإتصال باللاعب والشد من أزره والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في تلك المحنة الصعبة.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العديد من دول العالم.