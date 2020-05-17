شكرا لقرائتكم خبر عن طرد ابراهيم سعيد أربكنا..الأهلى يضرب فى ذكري الـ6 ويعيد نشر تصريحات جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النشوة والفخر تنتاب كافة جماهير الأهلي بالتزامن مع ذكري السداسية التاريخية الذى تتزامن ذكراها مع اليوم حين فاز الفريق وقتها علي نادي الزمالك بسداسية مقابل هدف في ليلة تاريخية لن ينساها محبي النادي الأهلي أبداً، وبالتزامن مع ذكري تلك المباراة قام النادي الأهلي بنشر تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق علي تويتر أعادوا خلالها نشر تصريحات مانويل جوزيه المدير الفني للفريق آنذاك فور انتهاء المبارة.





والذى أكد خلالها أن الفوز تاريخي ولكن كان من الممكن زيادة غلة الأهداف، مضيفاً أنها صفحة وانتهت لأن المباراة في النهاية تعني ثلاثة نقاط، وبالتالي فقد بدأوا الاستعداد لمباراة الإسماعيلي، كما أضاف أن طرد إبراهيم سعيد بعثر الأوراق وانه سيتم معاقبته.

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وكانت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي احتفلت بذكرى مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية فى الجولة 22 من عمر مسابقة دورى 2002، واكتسح فيها المارد الأحمر نظيره نادى الزمالك بستة أهداف مقابل هدف، فى فوز تاريخى بلقاءات الفريقين، فى مباراة يعتبرها الزملكاوية "عار" وهزيمة لن تنسى، وباتت ذكرى أليمة بعدما تحولت إلى فيلم سينمائى وإعلان مصور وهتاف لن يسقط من ذاكرة الأهلاوية "بيبو وبشير بيبو والجون".

ونشرت صفحة الأهلى صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام من نجوم الفريق الأحمر المشاركين فى المباراة، وعلقت "يوم المباراة.. الزمالك.. الدورى المصرى الممتاز.. استاد القاهرة.. 8:00م .. انتظرونا"، وهو ما بدا وكأن صفحة الأهلى تجهز مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء فى نفس موعد المباراة التاريخية.