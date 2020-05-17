ملف السبت..عودة الدوري الألماني.. والإسماعيلي ينفي رحيل المحمدي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 16 مايو 2020.
وزير الرياضة ينفي إلغاء أي نشاط أو بطولة حتى الآن
مدرب غانا السابق يكشف كواليس خطته في مباراة الـ6-1 أمام مصر
حسام حسن يوضح موقفه من الانتقال لأحد القطبين
جروس يعتبر الكونفدرالية البطولة الأقرب لقلبه
رسميا.. إيطاليا تسمح بعودة التدريبات تمهيدا لاستئناف النشاط
المغربي أمرابط يبني مسجدا في هولندا
هاني رمزي: ريال مدريد قدم عرضا لمحمد صلاح
دورتموند يقص شريط عودة البوندسليجا برباعية في شالكه
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