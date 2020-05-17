حسام حسن يوضح موقفه من الانتقال لأحد القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام حسن، مهاجم سموحة، أن صفقة انتقاله للأهلي في الموسم الماضي فشلت بسبب المقابل المادي، لافتا أن عرض الأهلي كان دفع 20 مليون جنيه لكن فرج عامر رئيس النادي رفض هذا العرض.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس:"طريقة الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا في نهائي الكأس حرمتى من التواجد مع الزمالك".

وأشار إلى أنه كان يجب تواجد على هيكتور كوبر ضم أكثر من مهاجم في كأس العالم، مؤكدت أنه كان يتمنى التواجد في المباريات الودية قبل المونديال لإظهار قدراته.

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وتابع:" فرصتي في هجوم منتخب مصر في ظل وجود حسام البدري كمدير فني للمتخب لاقتناعه بقدراتي ورغبته في وقت سابق لضمي لفريق الأهلي".

وأكمل:" خلال الفترة الماضية تحدث معي أحد الوكلاء حول رغبة نادي أمريكي في الحصول على خدماتي لكن الأمور لم تحسم بسبب أزمة كورونا وتوقف الدوريات في العالم".

وأتم تصريحاته:"سانتفل الى النادي الذي يحتاجني فنيا دون النظر إلى الامور المادية، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ولا يوجد لاعب يضمن اللعب أساسي مع القطبين".