محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث حسام حسن، مهاجم سموحة ومنتخب مصر، عن بداياته مع كرة القدم، لافتا أن والده كان رافضا في البداية لفكرة لعب كرة القدم خوفا على مستقبله.
وأضاف حسن في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم:" كنت ألعب في مركز شباب قريتي بمدينة بنها، وخاض اختبارات الناشئين في الأهلي ولكن وليد صلاح الدين لم يختاره وقتها".
وأوضح، أنه بعدما رفض من قبل وليد صلاح الدين، عقد العزم يومها أن يواصل الجهد لكي يكون في يوم من الأيام من اللاعبين الذين يبحث عنهم القطبين.
وِأشار إلى أنه لعب مع منتخب القليوبية حين كان ناشئًا وخرج وعاد يومها من المنزل بدون علم والده، لافتا أنه حصل على مكافأة 30 جنيه وصرفها خلال اسبوع.
وأتم حسن تصريحاته:" امنية حياتي التدرب تحت قيادة حسام حسن والاستفادة منه، بعدما تدربت معه في وقت سابق حين كان مدربا لفريق سموحة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يكشف قيمة أول مكافأة حصل عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.