حسام حسن يكشف قيمة أول مكافأة حصل عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث حسام حسن، مهاجم سموحة ومنتخب مصر، عن بداياته مع كرة القدم، لافتا أن والده كان رافضا في البداية لفكرة لعب كرة القدم خوفا على مستقبله.

وأضاف حسن في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم:" كنت ألعب في مركز شباب قريتي بمدينة بنها، وخاض اختبارات الناشئين في الأهلي ولكن وليد صلاح الدين لم يختاره وقتها".

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وأوضح، أنه بعدما رفض من قبل وليد صلاح الدين، عقد العزم يومها أن يواصل الجهد لكي يكون في يوم من الأيام من اللاعبين الذين يبحث عنهم القطبين.

وِأشار إلى أنه لعب مع منتخب القليوبية حين كان ناشئًا وخرج وعاد يومها من المنزل بدون علم والده، لافتا أنه حصل على مكافأة 30 جنيه وصرفها خلال اسبوع.

وأتم حسن تصريحاته:" امنية حياتي التدرب تحت قيادة حسام حسن والاستفادة منه، بعدما تدربت معه في وقت سابق حين كان مدربا لفريق سموحة".