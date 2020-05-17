صبحي: حسم عودة الدوري في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن مصير مسابقة الدوري بعد التوقف الذي شهدته البطولة في الفترة الماضية على خلفية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

صبحي أشار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"وضعنا عدة سيناريوهات إذا عاد النشاط".

وتابع :"نحتاج ما بين ثلاثة أو أربعة أسابيع فترة إعداد، على أن يكون التجهيز لاستئناف النشاط خلال فترة منصف يونيو أو بداية يوليو".

وواصل :"في حال عودة مسابقة الدوري سيكون في أغسطس، لكن ننتظر قرار مجلس الوزراء في أول يونيو القادم".

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وزير الشباب والرياضة، أكد أيضًا في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"إنتهاء 16 جولة للدوري سيكون منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر".

وأنهى :"القرار يتم دراسته حتى منتصف يونيو، لأن الدوري المصري في السنوات الثلاث الماضية بدأ بالفعل بين منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلن في وقت سابق تأجيل مسابقة الدوري لأجل غير مسمى على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بعد مرور 17 جولة من بطولة دوري WE المصري.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" في الساعات الأولى من اليوم السبت، أنه لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء أي المسابقة محلية.