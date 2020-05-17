مدرب الأهلي الأسبق: جوزيه "استثنائي".. تاريخه سيستمر للأبد في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد البرتغالي توني أولفيرا مدرب الأهلي الأسبق، بمواطنه مانويل جوزيه أسطورة القلعة الحمراء من الناحية التدريبية.

أولفيرا قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"جوزيه يُعد استثنائيًا، فهو مدير فني رائع، وسيستمر في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية".

وواصل أولفيرا حديثه عن المدربين البرتغاليين والذين عملوا في مصر، قائلاً :"فينجادا كان لديه مدرسة خاصة في التدريب، وهو أيضًا لديه تاريخ في نادي الزمالك".

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وأكمل :"بالنسبة لجوسفالدو فيريرا استطاع أن يحقق نجاحًا مع الزمالك، لكن طريقته مختلفة عن جوزيه".

وعن أسباب فشله في قيادة الأهلي، أوضح :"أنا لم أمتلك لاعبين أمثال أبو تريكة، كما عملت في وقت صعب".

وأنهى :"كنت أشعر بحب جمهور لي خاصة بعد الفوز على الزمالك في بطولة السوبر المصري".

جدير بالذكر أن أولفيرا قاد الأهلي في عام 2003 ليقود الفريق الأحمر للتتويج بلقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح قبل أن يرحل البرتغالي عن القلعة الحمراء لسوء النتائج.