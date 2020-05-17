بعد حلقة بن شرقي ورامز.. حساب الوداد يغرد بصورة من لقاء الأهلي: "معلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لفريق الوداد المغربي، اليوم، صورة لنجم فريق الزمالك أشرف بن شرقي أثناء خوضه مباراة القمة مع الأهلي.

وجاء المنشور عبر حساب تويتر للنادي المغربي، بعد حلقة اليوم مع برنامج رامز مجنون رسمي، التي ظهر فيها بن شرقي، وكتب أدمن الصفحة على الصورة: "معلش".

شاهد.. الحلقة الكاملة لمقلب رامز مجنون رسمي في أشرف بن شرقي

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وتفاعل الآلاف مع المنشور؛ خاصة من جمهور نادي الزمالك، ومن أبرز التعليقات: "اضرب يا وداد الأمة، ودادي ودادي لك حبي وفؤادي"، فيما علق آخر قائلًا: "لزوم التفاعل نجيب سيرة الكبار.. عموما المغرب كبيرها أخضر".

وفي حلقة اليوم من برنامج المقالب، قال رامز جلال موجهًا حديثه إلى أشرف بن شرقي: "أنا أهلاوي جامد.. أنا لي ذكريات منيلة بنيلة معاك، أول ذكرى ماتش الأهلي مع الوداد، فاكر لما غفلة إكرامي". ليرد عليه بن شرقي: "معلش".