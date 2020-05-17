اتحاد الكرة عن إلغاء النشاط: قرارنا لن يرضي 100% من الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة، عن موقف اتحاد الكرة من إلغاء مسابقة الدوري.

فضل أضاف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"سيتم اتخاذ قرار وفقًا للجنة الخماسية".

وتابع :"سنجتمع مع المدير الفني للاتحاد، وسنجلس أيضًا مع الأندية قبل اتخاذ القرار، وفي النهاية سنأخد القرار الأقرب للصواب".

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وأنهى :"في حال صدور أي قرار لن يكون لصالح الأندية بنسبة 100%".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلن في وقت سابق تأجيل مسابقة الدوري لأجل غير مسمى على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بعد مرور 17 جولة من بطولة دوري WE المصري.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" في الساعات الأولى من اليوم السبت، أنه لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء أي المسابقة محلية.