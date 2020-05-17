وزير الرياضة يكشف موقف مستقبل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن إلغاء النشاط الرياضي بشكل عام ودوري WE المصري بشكل خاص.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"ليس هناك قرار بإلغاء الدوري حتى الآن وعقدت جلسات مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمعرفة السيناريوهات في حالة عودة النشاط".

وأضاف:" طلبت من اتحاد الكرة أن يكون هناك مشروع بديل في حال صدور قرار بإلغاء الدوري".

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أوضح، أن غلق الاندية وقرار التعليق صدر من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يزال أمامنا وقت حتى 15 يونيو لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل النشاط.

وأشار إلى أن قرارات اتحاد الكرة مبنيه على ما يصدر من مجلس الوزراء، لافتا أن هذا ظرف غير متوقع والعالم وقف عاجزا امامه".

واتم صبحي تصريحاته:" اللجنة الطبية في الوزارة تتابع ما يحدث في الخارج حتى تصل لحل افضل متعلق بعودة النشاط".