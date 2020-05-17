هشام حطب: الدستور فوق الجميع .. والفيفا أكد رسميًا إلتزامه بقانون الرياضة المصري

أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ،قانون الرياضة المصري مطابق للمعايير الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد على ذلك بخطابات رسمية وصلت إلينا، وقانون الرياضة المصري والدستور المصري فوق الجميع ولا يوجد أحد فوقهما.

قال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، نص قانون

الرياضة المصري بإقامة الإنتخابات بعد أربعة سنوات من تاريخ الإنتخابات أو بعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية وبالتالي اتحاد الكرة سيجري انتخاباته لمدة عام وفقا للقانون المصري والدستور والفيفا ملتزم بقانون الرياضة والدستور المصري وهذا ما وصلنا في خطاب رسمي يؤكد إلتزام الفيفا بقانون الرياضة الذي وضع عام 2017 .أضاف المهندس هشام حطب ، نوضح الأمور أمام الجميع ونصدر رأينا القانوني وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي ، ومن يريد أن يخالف له مطلق الحرية ولكن عليه يتحمل التبعات القانونية بطرق الطعن المحدده في مركز التسوية والتحكيم.أشار المهندس هشام حطب ، اتحاد الكرة الطائرة تم حله بحكم من مركز التسوية والتحكيم بسبب أخطاء في إجراء الإنتخابات وتم تنفيذ اللائحة بتواجد المدير التنفيذي وبعد إنتهاء مدته تم تعيين لجنة مؤقته بالتشاور بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وهذه اللجنة ستدعوا لانتخابات خلال العام الجاري لمجلس لمدة عام وفقا لقانون الرياضة المصري.