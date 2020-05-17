محمد فضل يوضح موقف اتحاد الكرة في حال إلغاء الدوري

أوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، موقف اتحاد الكرة في حال إلغاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز. وقال فضل خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللجنة الخماسية تعمل على دراسة الأمر من كافة الجوانب، وجاهزون لكافة السيناريوهات". إن اللجنة الخماسية تعمل على دراسة الأمر من كافة الجوانب، وجاهزون لكافة السيناريوهات". وأضاف " ننتظر رد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بشأن مصير الدوري هذا الموسم". يذكر ان اتحاد الكرة كان قد اوقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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