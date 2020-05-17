أوس أوس: الراحل محمود بكر معلقي المفضل كرويًا

قال الفنان الكوميدي محمد اسامة "أوس أوس"، أنه كان يستمتع كثيراً بالراحل محمود بكر خلال تعليقه على المباريات الكروية. تعليقه على المباريات الكروية. وأضاف خلال تصريحات خاضة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت أستمتع بتعليق محمود بكر على المباريات في الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت أستمتع بتعليق محمود بكر على المباريات في الدوري المصري وأعشق "أفشاته" المضحكة.

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