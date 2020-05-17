قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ" أوس أوس"، أن محمود شيكابالا، نجم الزمالك، من أطيب لاعبي الكرة في مصر. مصر. وأضاف أوس أوس خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أستمتع برؤية شيكابالا في الملعب، وأحبه على المستوى الشخصي وداخل الملعب". وأنهى:" استمتع برؤية شيكا ولو كان جالساً على دكة البدلاء". يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أستمتع برؤية شيكابالا في الملعب، وأحبه على المستوى الشخصي وداخل الملعب". وأنهى:" استمتع برؤية شيكا ولو كان جالساً على دكة البدلاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوس أوس: أستمتع برؤية شيكابالا ولو كان جالسًا على دكة البدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.