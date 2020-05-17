أوس أوس: مرتضى منصور حوّل سخرية البعض على الزمالك لطاقة إيجابية

أثنى الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، على الدوزر الذي يلعبه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الموسم الجاري. وقال أوس أوس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور حوّل سخرية البعض من النادي إلى طاقة إيجابية للاعبين استمدوا من خلالها روح البطولة، ومن ثم جاءت تتويجات فبراير". وشدد أوس أوس في تصريحاته على أن مباراة السوبر المصري التي حقق خلالها الزمالك اللقب على حساب الأهلي هي أحب المباريات إلى قلبه. لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور حوّل سخرية البعض من النادي إلى طاقة إيجابية للاعبين استمدوا من خلالها روح البطولة، ومن ثم جاءت تتويجات فبراير". وشدد أوس أوس في تصريحاته على أن مباراة السوبر المصري التي حقق خلالها الزمالك اللقب على حساب الأهلي هي أحب المباريات إلى قلبه.

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