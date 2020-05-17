هشام حطب : نسابق الزمن لوضع خطة تناسب مصر لعودة النشاط الرياضي .. ووضعنا خطة للمنتخبات

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، نعمل خلال الفترة الحالية من أجل وضع خطة تناسب مصر من أجل عودة النشاط الرياضي ونقوم بالإطلاع على كل الخطط والتجارب في جميع دول العالم من أجل الإستفادة منها لمواجهة أزمة التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا.

قال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي

سيف زاهر ، خاطبنا جميع الاتحادات من أجل وضع خطة لمدة 12 شهر يكون فيها خطة عودة النشاط الرياضي وأيضا خطة تجهيز اللاعبين المؤهلين لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي تم تأجيلها للعام القادم.أضاف المهندس هشام حطب ، وضعنا خطة من أجل المنتخبات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وأيضا المنتخبات التي تمتلك فرص في التأهل في حالة عودة النشاط الرياضي ، وخطة عودة النشاط الرياضي الكاملة نعمل عليها خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وضع الخطة التي تناسب مصر خاصة أن هناك بعض الدول وضعت خطط ولكن على أرض الواقع كانت هناك تغييرات وظروف طارئه في ظل أزمة فيروس كورونا.أشار المهندس هشام حطب ، عودة النشاط الرياضي وتجهيز اللاعبين المؤهلين للأولمبياد لها العديد من الجوانب النفسية والفنية والمالية وهذا ما عملنا عليه خلال الفترة الحالية.