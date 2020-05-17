هشام حطب : العلاقة بين الأولمبية ووزارة الرياضة شعارها التعاون من أجل صالح الرياضة المصرية

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن التناغم والتعاون هما أساس العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية خلال الفترة الحالية من أجل صالح الرياضة المصرية ونعمل كلنا من أجل مصلحة مصر.

قال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر ، دورنا في اللجنة الأولمبية هو العمل على مصلحة