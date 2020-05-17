"أوس أوس" يشيد بمنشاّت الزمالك الجديدة

أشاد الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، بالمنشاّت الجديدة لنادي الزمالك في ولاية المستشار مرتضى منصور. وقال "أوس أوس" خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك اختلف كلياً الاّن وفوجئت بالمنشاّت الجديدة للنادي في عهد مرتضى منصور". ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك اختلف كلياً الاّن وفوجئت بالمنشاّت الجديدة للنادي في عهد مرتضى منصور". وواصل:" الزمالك تغير كثيراً للأفضل في عهد مرتضى من حيث المنشاّت والخدمات التي تُدم داخل النادي".

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