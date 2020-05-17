بن شرقي يقدم اعترافًا هامًا عن الزمالك في “رامز مجنون رسمي”

اعترف المهاجم الدولي المغربي السابق، ولاعب نادي الزمالك المصري “أشرف بن شرقي” بحقيقة وجود شرط جزائي في عقده مع النادي الأبيض، قد يساعده على اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله خلال الفترة القادمة دون الرجوع لمجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور.

وظهر مهاجم الهلال السعودي السابق في برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قناة MBC مصر، وردًا على سؤال من رامز حول إمكانية رحيله عن الزمالك، أكد بن شرقي وجود شرط جزائي في عقده بـ “نعم” ما يعني إمكانية رحيله إذا قام بتسديد قيمة بند فسخ العقد.

وكان مدرب منتخب المغرب “مصطفى حاجي” – مساعد المدير الفني وحيد خليلوزيتش – قد طالب أشرف بن شرقي بسرعة البحث عن ناد أوروبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذا ما أراد العودة للعب مع أسود أطلس من جديد، نظرًا لعدم جدوى اللعب مع الزمالك في الدوري المصري أو في أي دوري عربي آخر.

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ونجحت إدارة الزمالك بمساعدة رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” في ضم أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي 2019 بعد رحلة احترافية متواضعة في السعودية ثم فرنسا بعد رحيله عن النادي الذي قدمه للجمهور العربي “الوداد البيضاوي” في عام 2017.

وكشف المهاجم المغربي عن أن العقد الذي وقعه مع الزمالك الموسم الماضي مدته ثلاث سنوات وينتهي بعد موسمين من الآن.

ولفت أشرف بن شرقي الأنظار إليه بشدة عقب تألقه اللافت مع الزمالك خلال الموسم الحالي، حيث قاد الفريق لتتويج بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

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