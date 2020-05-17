حفيظ دراجي “يزعج” جماهير ريال مدريد بإحصائية عن إيرلينج هالاند

غامر المعلق الجزائري “حفيظ دراجي” بعلاقته بجماهير نادي ريال مدريد، بعدما قال إحصائية لم تمر مرور الكرام خلال مباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكه.

وتم تكليف مهمة التعليق على ديربي الرور للمعلق الجزائري الأشهر، وعلى الرغم من الفرحة التي بدت عليه بعودة كرة القدم من جديد، إلا أن الحسرة بدت واضحة في كلماته الأولى بعد التوقف عن التعليق لما يقارب الشهرين.

وبعد تألقه في المباراة، أشاد دراجي بالمهاجم النرويجي “إيرلينج هالاند”، والذي سجل هدفًا وصنع هدفين من رباعية أسود الفيستفالين، ولكنه شدد على تسجيله هذا الموسم 45 هدفًا بمفرده، وقال إن مجموع ما سجله الشاب ذو الـ19 عامًا يتجاوز مجموع أهداف فريق ريال مدريد ككل منذ بداية الموسم.

ومن جانبه عبّر معلق مجموعة “بي إن سبورتس” الجزائري “حفيظ دراجي” عن حسرته على غياب الجماهير عن الملاعب الألمانية، خلال المباراة الأولى عقب عودة الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وشالكة.

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وقال “حفيظ دراجي” في أول كلمة بعد العودة أثناء تقديمه للمباراة قبل دقيقة واحدة من انطلاقها “ها نحن نعود بعودة الدوري الألماني بعد 70 يومًا من الغياب الإضطراري، في غياب الجمهور داخل الملعب، وبحضور ملايين الجماهير عبر شاشات التلفزيون، اليوم لا يوجد سوى 80 فردًا على ملعب سيجنال إدونا بارك الذي يتسع لـ 80 ألفًا”.

ثم أضاف في تعليقه على المباراة “نحن أمام صور فريدة من نوعها نشاهدها لأول مرة، لكنها ستتكرر خلال الأيام القادمة مرات ومرات حتى تنتهي أزمة كورونا”.

وتقدم بوروسيا دورتموند ضد شالكة بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، وقد ظهر فريق الفيستفالين بنسخة جيدة للغاية بعد التوقف عن اللعب لما يُقارب الشهرين، على عكس عمال المناجم، الذين قدموا أداءً “باهتًا” في أول 45 دقيقة، وفي الشوط الثاني أضاف دورتموند الهدفين الثالث والرابع.